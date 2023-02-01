कंपनी निर्देशिका
Happiest Minds
Happiest Minds वेतन

Happiest Minds का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $14,388 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $47,338 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Happiest Minds. अंतिम अपडेट: 9/10/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $14.4K

डेटा इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
$35.8K
प्रोडक्ट मैनेजर
$47.3K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$25.9K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$36.3K
सामान्य प्रश्न

Happiest Minds में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $47,338 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Happiest Minds में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $35,789 है।

