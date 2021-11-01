कंपनी निर्देशिका
H-E-B
H-E-B वेतन

H-E-B का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $36,400 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $235,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है H-E-B. अंतिम अपडेट: 10/20/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

कस्टमर सर्विस
Median $36.4K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $89K

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $140K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $235K
यूएक्स रिसर्चर
Median $99K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $80.3K
डेटा एनालिस्ट
$128K
डेटा साइंटिस्ट
Median $163K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
रिक्रूटर
$121K
सेल्स
$63.9K
सामान्य प्रश्न

H-E-B में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $235,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
H-E-B में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $124,773 है।

