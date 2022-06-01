ऐप डाउनलोड करें
बदलें
लॉगिन
साइन अप
सभी डेटा
स्थान के अनुसार
कंपनी के अनुसार
पद के अनुसार
वेतन कैलकुलेटर
चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन
सत्यापित वेतन
इंटर्नशिप
वार्ता सहायता
लाभों की तुलना करें
कौन हायर कर रहा है
2024 वेतन रिपोर्ट
सर्वोच्च वेतन देने वाली कंपनियाँ
एकीकृत करें
ब्लॉग
प्रेस
Google
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
प्रोडक्ट मैनेजर
न्यूयॉर्क सिटी एरिया
डेटा साइंटिस्ट
विभिन्न पदनामों के अनुसार खोजें
Levels FYI Logo
वेतन
📂 सभी डेटा
🌎 स्थान के अनुसार
🏢 कंपनी के अनुसार
🖋 पद के अनुसार
🏭️ उद्योग के अनुसार
📍 वेतन हीटमैप
📈 चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन
🔥 रियल-टाइम पर्सेंटाइल
🎓 इंटर्नशिप
❣️ लाभों की तुलना करें
🎬 2024 वेतन रिपोर्ट
🏆 सर्वोच्च वेतन देने वाली कंपनियाँ
💸 मीटिंग लागत की गणना करें
#️⃣ वेतन कैलकुलेटर
योगदान दें
वेतन जोड़ें
कंपनी लाभ जोड़ें
लेवल मैपिंग जोड़ें
नौकरियाँ
सेवाएँ
उम्मीदवार सेवाएँ
💵 वार्ता कोचिंग
📄 रेज़्यूमे समीक्षा
🎁 रेज़्यूमे समीक्षा गिफ्ट करें
नियोक्ताओं के लिए
इंटरैक्टिव ऑफर
रियल-टाइम पर्सेंटाइल 🔥
मुआवजा बेंचमार्किंग
लेवल्स.एफवाईआई एपीआई
शैक्षणिक अनुसंधान के लिए
मुआवजा डेटासेट
समुदाय
ऐप डाउनलोड करें
← कंपनी निर्देशिका
GXO
यहाँ काम करते हैं?
अपनी कंपनी का दावा करें
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
GXO लाभ
लाभ जोड़ें
तुलना करें
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
सुविधाएं और छूट
Learning and Development
डेटा को तालिका के रूप में देखें
GXO सुविधाएं और लाभ
लाभ
विवरण
Learning and Development
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
फीचर्ड जॉब्स
GXO के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली
संबंधित कंपनियां
Airbnb
Stripe
Databricks
Uber
LinkedIn
सभी कंपनियां देखें ➜
अन्य संसाधन
साल अंत वेतन रिपोर्ट
कुल मुआवजा कैलकुलेट करें