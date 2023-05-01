कंपनी निर्देशिका
GVB Biopharma
GVB Biopharma वेतन

GVB Biopharma का मध्यक वेतन प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए $100,500 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है GVB Biopharma. अंतिम अपडेट: 11/25/2025

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$101K
सामान्य प्रश्न

GVB Biopharma में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $100,500 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GVB Biopharma में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $100,500 है।

