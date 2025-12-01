Gusto साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन

Gusto में औसत साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट कुल मुआवजा प्रति year $134K से $187K तक है। Gusto के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/1/2025

औसत कुल मुआवजा $145K - $169K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $134K $145K $169K $187K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 20 % वर्ष 1 20 % वर्ष 2 20 % वर्ष 3 20 % वर्ष 4 20 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार Options Gusto में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 20 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 1.67 % मासिक )

20 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 1.67 % मासिक )

20 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 1.67 % मासिक )

20 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 1.67 % मासिक ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment. 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Gusto में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Gusto ?