Gusto फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Gusto में औसत फाइनेंशियल एनालिस्ट कुल मुआवजा in Turkey प्रति year TRY 972K से TRY 1.41M तक है। Gusto के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$27K - $31.3K
Turkey
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$23.8K$27K$31.3K$34.5K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
Options

Gusto में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (1.67% मासिक)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Gusto में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



सामान्य प्रश्न

Gusto in Turkey में फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज TRY 1,410,493 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Gusto में फाइनेंशियल एनालिस्ट भूमिका in Turkey के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा TRY 971,936 है।

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.