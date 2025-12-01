Gusto कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स वेतन

कंपनी निर्देशिका
Gusto में औसत कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year $88.3K से $125K तक है। Gusto के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$100K - $119K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$88.3K$100K$119K$125K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
Options

Gusto में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (1.67% मासिक)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Gusto में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



सामान्य प्रश्न

Gusto में कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $125,350 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Gusto में कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $88,290 है।

