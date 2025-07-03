कंपनी निर्देशिका
GSPANN Technologies
GSPANN Technologies वेतन

GSPANN Technologies का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $139,300 से उच्च स्तर पर प्रोग्राम मैनेजर के लिए $161,700 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है GSPANN Technologies. अंतिम अपडेट: 11/23/2025

प्रोग्राम मैनेजर
$162K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$139K
GSPANN Technologies में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोग्राम मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $161,700 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GSPANN Technologies में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $150,500 है।

अन्य संसाधन

