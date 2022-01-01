कंपनी निर्देशिका
GSK वेतन

GSK का वेतन कम-अंत में में एक बिक्री के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $6,733 से लेकर उच्च-अंत में में एक परियोजना प्रबंधक के लिए $392,700 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है GSK. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $177K
डेटा वैज्ञानिक
Median $86.1K
प्रशासनिक सहायक
$71.7K

जैव चिकित्सा इंजीनियर
$169K
व्यवसाय परिचालन प्रबंधक
$28.8K
व्यवसाय विश्लेषक
$28.2K
नियंत्रण इंजीनियर
$91.3K
ग्राहक सेवा
$36.1K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$60.3K
वित्तीय विश्लेषक
$65.3K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$59.7K
प्रबंधन परामर्शदाता
$114K
विपणन
$248K
विपणन परिचालन
$75.9K
उत्पाद डिजाइनर
$55.4K
उत्पाद प्रबंधक
$60.5K
कार्यक्रम प्रबंधक
$129K
परियोजना प्रबंधक
$393K
भर्ती अधिकारी
$80.6K
नियामक मामले
$97.8K
बिक्री
$6.7K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$105K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$86.1K
समाधान वास्तुकार
$161K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

A GSK-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $83,329.

