Grid Dynamics टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन Greater Dallas Area में

Grid Dynamics में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in Greater Dallas Area T3 के लिए प्रति year $159K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज कुल $155K है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
Junior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior TPM
$159K
$154K
$0
$5K
T4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



शामिल पदनाम

टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर

सामान्य प्रश्न

Grid Dynamics in Greater Dallas Area में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $175,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Grid Dynamics में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर भूमिका in Greater Dallas Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $155,000 है।

