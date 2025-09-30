कंपनी निर्देशिका
Grid Dynamics
Grid Dynamics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Wroclaw Metropolitan Area में

Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area T1 के लिए प्रति year PLN 57.8K से T3 के लिए प्रति year PLN 230K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 152K है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 599K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Grid Dynamics in Wroclaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 250,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Wroclaw Metropolitan Area is PLN 179,760.

