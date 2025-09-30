Grid Dynamics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Ukraine में

Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Ukraine T2 के लिए प्रति year UAH 1.91M से T4 के लिए प्रति year UAH 3.07M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Ukraine पैकेज कुल UAH 2.56M है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस T1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) UAH -- UAH -- UAH -- UAH -- T2 Software Engineer UAH 1.91M UAH 1.91M UAH 0 UAH 0 T3 Senior Software Engineer UAH 2.41M UAH 2.41M UAH 0 UAH 1.9K T4 Staff Software Engineer UAH 3.07M UAH 3.05M UAH 0 UAH 23.5K देखें 2 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Grid Dynamics ?