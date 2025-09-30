कंपनी निर्देशिका
Grid Dynamics
Grid Dynamics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Ukraine में

Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Ukraine T2 के लिए प्रति year UAH 1.91M से T4 के लिए प्रति year UAH 3.07M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Ukraine पैकेज कुल UAH 2.56M है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
Software Engineer
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
Senior Software Engineer
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
Staff Software Engineer
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
UAH 6.58M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Grid Dynamics in Ukraine में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज UAH 3,493,670 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Ukraine के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा UAH 2,564,765 है।

