Grid Dynamics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Tricity में

Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Tricity T1 के लिए प्रति year PLN 73.3K से T3 के लिए प्रति year PLN 190K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Tricity पैकेज कुल PLN 72.9K है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस T1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) PLN 73.3K PLN 73.3K PLN 0 PLN 0 T2 Software Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- T3 Senior Software Engineer PLN 190K PLN 190K PLN 0 PLN 0 T4 Staff Software Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- देखें 2 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Grid Dynamics ?