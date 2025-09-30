कंपनी निर्देशिका
Grid Dynamics
Grid Dynamics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Serbia में

Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Serbia T2 के लिए प्रति year $44.3K से T4 के लिए प्रति year $52.4K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Serbia पैकेज कुल $48.9K है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Software Engineer
$44.3K
$44.1K
$0
$135
T3
Senior Software Engineer
$56.4K
$56.4K
$0
$0
T4
Staff Software Engineer
$52.4K
$52.4K
$0
$0
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

