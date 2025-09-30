Grid Dynamics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Moldova में

Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Moldova T2 के लिए प्रति year MDL 617K से T3 के लिए प्रति year MDL 905K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Moldova पैकेज कुल MDL 705K है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस T1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- T2 Software Engineer MDL 617K MDL 617K MDL 0 MDL 0 T3 Senior Software Engineer MDL 905K MDL 905K MDL 0 MDL 0 T4 Staff Software Engineer MDL -- MDL -- MDL -- MDL -- देखें 2 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

