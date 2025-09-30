कंपनी निर्देशिका
Grid Dynamics
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Krakow Metropolitan Area

Grid Dynamics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Krakow Metropolitan Area में

Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Krakow Metropolitan Area T1 के लिए प्रति year PLN 78.8K से T4 के लिए प्रति year PLN 281K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Krakow Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 227K है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

PLN 599K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से PLN 112K+ (कभी-कभी PLN 1.12M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 303,345. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Krakow Metropolitan Area is PLN 223,658.

फीचर्ड जॉब्स

    Grid Dynamics के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • EPAM Systems
  • ThoughtWorks
  • Alight Solutions
  • Bentley Systems
  • ISG
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन