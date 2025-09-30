Grid Dynamics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Krakow Metropolitan Area में

Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Krakow Metropolitan Area T1 के लिए प्रति year PLN 78.8K से T4 के लिए प्रति year PLN 281K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Krakow Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 227K है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस T1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) PLN 78.8K PLN 78.8K PLN 0 PLN 0 T2 Software Engineer PLN 122K PLN 122K PLN 0 PLN 0 T3 Senior Software Engineer PLN 251K PLN 250K PLN 0 PLN 367 T4 Staff Software Engineer PLN 281K PLN 281K PLN 0 PLN 0 देखें 2 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( PLN ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Grid Dynamics ?