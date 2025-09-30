कंपनी निर्देशिका
Grid Dynamics
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater Hyderabad Area

Grid Dynamics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Hyderabad Area में

Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Hyderabad Area T1 के लिए प्रति year ₹1.15M से T3 के लिए प्रति year ₹2.85M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Hyderabad Area पैकेज कुल ₹2.19M है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
Junior Software Engineer(प्रवेश स्तर)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Grid Dynamics in Greater Hyderabad Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,845,762 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Hyderabad Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,191,834 है।

