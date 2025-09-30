Grid Dynamics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Armenia में

Grid Dynamics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Armenia T2 के लिए प्रति year AMD 18.15M से T4 के लिए प्रति year AMD 25.76M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Armenia पैकेज कुल AMD 20.77M है। Grid Dynamics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस T1 Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) AMD -- AMD -- AMD -- AMD -- T2 Software Engineer AMD 18.15M AMD 18M AMD 0 AMD 154K T3 Senior Software Engineer AMD 23.09M AMD 22.89M AMD 0 AMD 192K T4 Staff Software Engineer AMD 25.76M AMD 23.45M AMD 0 AMD 2.31M देखें 2 अधिक स्तर

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Grid Dynamics में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Grid Dynamics ?