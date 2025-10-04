कंपनी निर्देशिका
Grid Dynamics
सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्तर

T3

में स्तर Grid Dynamics

  1. T1Junior Software Engineer
  2. T2Software Engineer
  3. T3Senior Software Engineer
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
$154,546
मूल वेतन
$154,091
स्टॉक अनुदान ()
$455
बोनस
$0

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
