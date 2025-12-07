कंपनी निर्देशिका
Greytip Software
Greytip Software प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Greytip Software में औसत प्रोडक्ट मैनेजर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹1M से ₹1.45M तक है। Greytip Software के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा

$12.9K - $15K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$11.4K$12.9K$15K$16.5K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Greytip Software?

सामान्य प्रश्न

Greytip Software in India में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹1,452,337 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Greytip Software में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,000,770 है।

