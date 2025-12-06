कंपनी निर्देशिका
Greenworks Tools
Greenworks Tools सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Greenworks Tools में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $85.2K से $119K तक है। Greenworks Tools के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा

$92.2K - $107K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$85.2K$92.2K$107K$119K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Greenworks Tools?

सामान्य प्रश्न

Greenworks Tools in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $119,298 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Greenworks Tools में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $85,213 है।

अन्य संसाधन

