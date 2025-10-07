कंपनी निर्देशिका
Greenhouse Software
Greenhouse Software फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Greenhouse Software में मध्यक फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $190K है। Greenhouse Software के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत पैकेज
company icon
Greenhouse Software
Software Engineer
Oklahoma City, OK
प्रति वर्ष कुल
$190K
स्तर
Senior II
मूल वेतन
$190K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Greenhouse Software?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Greenhouse Software in United States में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $237,900 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Greenhouse Software में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $190,000 है।

