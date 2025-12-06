कंपनी निर्देशिका
Green Revolution Cooling
Green Revolution Cooling मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

Green Revolution Cooling में औसत मैकेनिकल इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $83.8K से $117K तक है। Green Revolution Cooling के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा

$90.9K - $110K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$83.8K$90.9K$110K$117K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Green Revolution Cooling?

सामान्य प्रश्न

Green Revolution Cooling in United States में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $117,160 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Green Revolution Cooling में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $83,830 है।

