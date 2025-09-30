कंपनी निर्देशिका
Grant Thornton
  • वेतन
  • अकाउंटेंट

  • सभी अकाउंटेंट वेतन

  • Greater Los Angeles Area

Grant Thornton अकाउंटेंट वेतन Greater Los Angeles Area में

Grant Thornton में मध्यक अकाउंटेंट मुआवजा in Greater Los Angeles Area पैकेज प्रति year कुल $86.5K है। Grant Thornton के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
प्रति वर्ष कुल
$86.5K
स्तर
Senior Associate
मूल वेतन
$86.5K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Grant Thornton?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

Tax Accountant

Auditor

सामान्य प्रश्न

Grant Thornton in Greater Los Angeles Area में अकाउंटेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $97,270 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Grant Thornton में अकाउंटेंट भूमिका in Greater Los Angeles Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $86,500 है।

