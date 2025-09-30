कंपनी निर्देशिका
Granicus
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Granicus सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

Granicus में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹2.32M है। Granicus के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
Granicus
Software Engineer 3
Coimbatore, TN, India
प्रति वर्ष कुल
₹2.32M
स्तर
L3
मूल वेतन
₹2.32M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Granicus?

₹13.95M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een सॉफ्टवेयर इंजीनियर bij Granicus in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹4,054,708. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Granicus voor de सॉफ्टवेयर इंजीनियर functie in India is ₹2,318,132.

