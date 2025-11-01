Grainger सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Grainger में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer I के लिए प्रति year $107K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year $195K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $139K है। Grainger के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
