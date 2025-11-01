Grainger डेटा साइंटिस्ट वेतन

Grainger में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States Senior Data Scientist के लिए प्रति year $153K से Lead Data Scientist के लिए प्रति year $195K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $150K है। Grainger के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***