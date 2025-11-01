कंपनी निर्देशिका
Graham Holdings Company
Graham Holdings Company सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Graham Holdings Company में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $110K है। Graham Holdings Company के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत पैकेज
company icon
Graham Holdings Company
Software Engineer
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$110K
स्तर
Senior
मूल वेतन
$110K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Graham Holdings Company?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Graham Holdings Company in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $115,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Graham Holdings Company में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $110,000 है।

अन्य संसाधन