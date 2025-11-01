Grafana सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Grafana में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer 2 के लिए प्रति year $151K से Senior Software Engineer 1 के लिए प्रति year $187K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $188K है। Grafana के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Grafana में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Grafana ?