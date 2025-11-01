कंपनी निर्देशिका
Grafana
  • वेतन
  • प्रोडक्ट डिज़ाइनर

  • सभी प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Grafana प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Grafana में मध्यक प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in Germany पैकेज प्रति year कुल €94.9K है। Grafana के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत पैकेज
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
प्रति वर्ष कुल
€94.9K
स्तर
L4
मूल वेतन
€94.9K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Grafana?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Grafana में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

यूएक्स डिजाइनर

सामान्य प्रश्न

Grafana in Germany में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €95,042 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Grafana में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in Germany के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €85,548 है।

अन्य संसाधन