Grafana ह्यूमन रिसोर्सेस वेतन

Grafana में औसत ह्यूमन रिसोर्सेस कुल मुआवजा in United Kingdom प्रति year £43.9K से £64K तक है। Grafana के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Grafana में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Grafana in United Kingdom में ह्यूमन रिसोर्सेस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £63,982 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Grafana में ह्यूमन रिसोर्सेस भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £43,920 है।

अन्य संसाधन