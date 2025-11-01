कंपनी निर्देशिका
Grafana
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • कस्टमर सक्सेस

  • सभी कस्टमर सक्सेस वेतन

Grafana कस्टमर सक्सेस वेतन

Grafana में औसत कस्टमर सक्सेस कुल मुआवजा in United States प्रति year $139K से $198K तक है। Grafana के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$158K - $180K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$139K$158K$180K$198K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और कस्टमर सक्सेस सबमिशन में Grafana की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Grafana में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें कस्टमर सक्सेस ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Grafana in United States में कस्टमर सक्सेस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $198,240 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Grafana में कस्टमर सक्सेस भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $139,440 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Grafana के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन