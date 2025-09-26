कंपनी निर्देशिका
GovTech
GovTech सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

GovTech में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Singapore पैकेज प्रति year कुल SGD 122K है। GovTech के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत पैकेज
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
प्रति वर्ष कुल
SGD 122K
स्तर
II
मूल वेतन
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
बोनस
SGD 20.2K
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं GovTech?

SGD 211K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

GovTech in Singapore में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 179,587 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GovTech में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 105,221 है।

