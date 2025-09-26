कंपनी निर्देशिका
GovTech
  • वेतन
  • प्रोडक्ट मैनेजर

  • सभी प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

GovTech प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

GovTech में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Singapore पैकेज प्रति year कुल SGD 138K है। GovTech के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत पैकेज
company icon
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
प्रति वर्ष कुल
SGD 138K
स्तर
L2
मूल वेतन
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
बोनस
SGD 25.9K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं GovTech?

SGD 211K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

GovTech in Singapore में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 298,803 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GovTech में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 149,876 है।

