GovTech प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

GovTech में मध्यक प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in Singapore पैकेज प्रति year कुल SGD 96.4K है। GovTech के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत पैकेज
company icon
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
प्रति वर्ष कुल
SGD 96.4K
स्तर
L1
मूल वेतन
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
बोनस
SGD 14.6K
कंपनी में वर्ष
5-10 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं GovTech?

SGD 211K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

GovTech in Singapore में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 155,811 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GovTech में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 86,198 है।

