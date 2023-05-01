कंपनी निर्देशिका
GovTech वेतन

GovTech का वेतन निम्न स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $8,514 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $163,213 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है GovTech. अंतिम अपडेट: 9/8/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $95.1K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $105K
डेटा साइंटिस्ट
Median $100K

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $73.2K

यूएक्स डिजाइनर

बिज़नेस एनालिस्ट
Median $76.9K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $110K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $163K
डेटा एनालिस्ट
$8.5K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$82.1K
प्रोग्राम मैनेजर
$117K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$69.6K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$103K

डेटा आर्किटेक्ट

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$74.6K
सामान्य प्रश्न

