Government of Canada
Government of Canada प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Government of Canada में मध्यक प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$100K है। Government of Canada के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025

औसत पैकेज
company icon
Government of Canada
Web Designer
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$100K
स्तर
L2
मूल वेतन
CA$100K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Government of Canada?

CA$226K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Government of Canada in Canada में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$123,959 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Government of Canada में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$100,103 है।

