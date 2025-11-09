कंपनी निर्देशिका
Google

प्रोडक्ट डिज़ाइनर स्तर

L5

में स्तर Google

स्तरों की तुलना करें
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. दिखाएं 3 अधिक स्तर
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
SGD 192,793
मूल वेतन
SGD 208,501
स्टॉक अनुदान ()
SGD 22,998
बोनस
SGD 19,132

Google logo
+SGD 26K
Block logo
+SGD 75.4K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

फीचर्ड जॉब्स

    Google के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन