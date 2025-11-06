Goodnotes सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater London Area में

Goodnotes में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater London Area L2 के लिए प्रति year £50.7K से L3 के लिए प्रति year £74.1K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater London Area पैकेज कुल £91K है। Goodnotes के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
