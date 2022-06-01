कंपनी निर्देशिका
GLOBO
GLOBO वेतन

GLOBO का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $11,613 से उच्च स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए $120,600 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है GLOBO. अंतिम अपडेट: 9/10/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $29.8K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
$99.5K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$11.6K

प्रोडक्ट मैनेजर
$60.1K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$106K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$121K
सामान्य प्रश्न

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην GLOBO είναι टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $120,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην GLOBO είναι $79,788.

