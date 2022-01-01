कंपनी निर्देशिका
Globant वेतन

Globant का वेतन निम्न स्तर पर मार्केटिंग के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $11,235 से उच्च स्तर पर बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए $298,500 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Globant. अंतिम अपडेट: 9/12/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

वेब डेवलपर

प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $19.5K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $40.3K

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $126K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $190K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $196K
अकाउंटेंट
$15.9K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$143K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$33.6K
बिज़नेस एनालिस्ट
$46.4K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$299K
कस्टमर सर्विस
$50.3K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$15.2K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$13.3K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$71.9K
मार्केटिंग
$11.2K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$52.3K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$46.8K
प्रोडक्ट मैनेजर
$39.4K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $219K
सेल्स
$80.4K
सेल्स इंजीनियर
$121K
सामान्य प्रश्न

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Globant è बिज़नेस डेवलपमेंट at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $298,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Globant è $46,752.

