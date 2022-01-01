कंपनी निर्देशिका
GlobalLogic
GlobalLogic वेतन

GlobalLogic का वेतन निम्न स्तर पर वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $1,516 से उच्च स्तर पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए $240,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है GlobalLogic. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $240K

डेटा आर्किटेक्ट

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $177K
अकाउंटेंट
$166K
बिज़नेस एनालिस्ट
$22.3K
कस्टमर सर्विस
$36.7K
कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$74.5K
डेटा एनालिस्ट
$22.5K
डेटा साइंटिस्ट
$111K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$167K
हार्डवेयर इंजीनियर
$27.9K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$30K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$69.5K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$194K
रिक्रूटर
$98K
सेल्स
$214K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$74.5K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$124K
यूएक्स रिसर्चर
$95.5K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$1.5K
सामान्य प्रश्न

GlobalLogic में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सोल्यूशन आर्किटेक्ट है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $240,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GlobalLogic में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $74,511 है।

