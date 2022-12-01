कंपनी निर्देशिका
Glean
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Glean वेतन

Glean का वेतन निम्न स्तर पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $62,409 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $1,054,700 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Glean. अंतिम अपडेट: 8/27/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $110K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $340K
डेटा साइंटिस्ट
$261K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
रिक्रूटर
$86.1K
सेल्स
$289K
सेल्स इंजीनियर
$230K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$1.05M
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$62.4K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Glean में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Glean είναι सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $1,054,700. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Glean είναι $245,692.

फीचर्ड जॉब्स

    Glean के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Pinterest
  • DoorDash
  • Square
  • Google
  • Stripe
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन