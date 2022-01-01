कंपनी निर्देशिका
Glassdoor
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Glassdoor वेतन

Glassdoor का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $11,551 से उच्च स्तर पर मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए $342,705 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Glassdoor. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $192K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
डेटा साइंटिस्ट
Median $190K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $153K
यूएक्स रिसर्चर
Median $254K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$205K
कस्टमर सक्सेस
$122K
डेटा एनालिस्ट
$129K
डेटा साइंस मैनेजर
$250K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$343K
प्रोग्राम मैनेजर
$279K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$110K
सेल्स
$11.6K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$139K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Glassdoor में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका मार्केटिंग ऑपरेशन्स at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $342,705 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Glassdoor में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $192,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Glassdoor के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Udacity
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Indeed
  • Collective Health
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन