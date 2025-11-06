कंपनी निर्देशिका
Gigamon सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Chennai Metropolitan Area में

Gigamon में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Chennai Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल ₹2.63M है। Gigamon के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
प्रति वर्ष कुल
₹2.63M
स्तर
hidden
मूल वेतन
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹266K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
सामान्य प्रश्न

Gigamon in Chennai Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹4,858,576 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Gigamon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Chennai Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,458,096 है।

