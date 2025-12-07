कंपनी निर्देशिका
Gibson
Gibson प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

Gibson में औसत प्रोजेक्ट मैनेजर कुल मुआवजा in Kuwait प्रति year KWD 22.9K से KWD 32.5K तक है। Gibson के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा

$84.6K - $96.3K
Kuwait
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Gibson?

सामान्य प्रश्न

Gibson in Kuwait में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज KWD 32,497 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Gibson में प्रोजेक्ट मैनेजर भूमिका in Kuwait के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा KWD 22,858 है।

