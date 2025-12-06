कंपनी निर्देशिका
Ghost
Ghost सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Ghost में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in Czech Republic प्रति year CZK 1.81M से CZK 2.47M तक है। Ghost के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा

$91K - $110K
Czech Republic
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$85K$91K$110K$116K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Ghost?

सामान्य प्रश्न

Ghost in Czech Republic में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CZK 2,466,972 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ghost में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Czech Republic के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CZK 1,807,695 है।

अन्य संसाधन

