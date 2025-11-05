GFT Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Warsaw Metropolitan Area में

GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area Senior Software Engineer के लिए प्रति year PLN 167K है। मध्यक yearली मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 174K है। GFT Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***