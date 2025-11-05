कंपनी निर्देशिका
GFT Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Warsaw Metropolitan Area में

GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area Senior Software Engineer के लिए प्रति year PLN 167K है। मध्यक yearली मुआवजा in Warsaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 174K है। GFT Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं GFT Group?

सामान्य प्रश्न

GFT Group in Warsaw Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 280,650 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Warsaw Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 174,384 है।

