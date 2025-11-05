कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
GFT Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Spain में

GFT Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Spain पैकेज प्रति year कुल €42.7K है। GFT Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
प्रति वर्ष कुल
€42.7K
स्तर
L4
मूल वेतन
€42.7K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
15 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं GFT Group?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सेल्सफोर्स डेवलपर

सामान्य प्रश्न

GFT Group in Spain में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €51,147 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Spain के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €40,669 है।

