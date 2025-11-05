GFT Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Poland में

GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland Software Engineer के लिए प्रति year PLN 129K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year PLN 174K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Poland पैकेज कुल PLN 160K है। GFT Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
