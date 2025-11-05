कंपनी निर्देशिका
GFT Group
GFT Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Poland में

GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland Software Engineer के लिए प्रति year PLN 129K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year PLN 174K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Poland पैकेज कुल PLN 160K है। GFT Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं GFT Group?

सामान्य प्रश्न

GFT Group in Poland में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 209,124 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Poland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 160,414 है।

