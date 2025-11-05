GFT Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Poland में

GFT Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland Software Engineer के लिए प्रति year PLN 129K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year PLN 174K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Poland पैकेज कुल PLN 160K है। GFT Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस Junior Software Engineer ( प्रवेश स्तर ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Software Engineer PLN 129K PLN 129K PLN 0 PLN 0 Senior Software Engineer PLN 174K PLN 174K PLN 0 PLN 0 Lead Software Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN --

नवीनतम वेतन सबमिशन

